الصيف والرطوبة والحساسية

عادت حالة الطقس اليوم السبت للأجواء الحارة حيث ترتفع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، بعد حالة التراجع خلال الـ48 ساعة الماضية. مازالت نسبة الرطوبة النسبية مرتفعة على أغلب المناطق ما يزيد الإحساس بالحرارة، و سجلت على القاهرة 80%، والسواحل الشمالية 85% وشمال الصعيد 65% . تصل نسبة الرطوبة بالمدن الساحلية صيفًا إلى 90% . من أسباب ارتفاع نسبة الرطوبة بهذا الشكل تأثر مصر دائمًا في شهري يوليو وأغسطس بمنخفض الهند الموسمي. الرطوبة الجوية هي كمية بخار الماء الموجود فى الهواء ، وهى تزيد من شعور الناس بحرارة الجو ، و للأسف نسبة الرطوبة الكلية للكوكب إرتفعت و سترتفع في السنوات المقبلة.





فتح النوافذ هو الأكثر فعالية لإزالة الرطوبة الداخلية ببساطة هو أرخص طرق التهويه . يفضل استخدام شفاطات الهواء فى المطابخ والحمامات والمخازن، و استخدام المرواح ، و يراعى تصميم فتحات للتهويه عند تعذر وجود شبابيك، مع تنظيف الجدران وطلائها بشكل دوري حتى لا تتجمع عليها الفطريات و العفونات، و صيانة مواسير مياه الشرب والمجارى وإصلاح شقوق المبانى بشكل عام لمنع تسرب المياه للجدران و الأرضيات والأسقف ،وتجفيف أرضيات المطابخ و الحمامات أولًا بأول. يراعى تهويه الحمامات و عدم ترك الملابس فيها ، و عدم تجفيف الملابس فى داخل المنزل.





لا داعى لرش المياه أمام المبانى و المحلات فى الشوارع، حتى لا تزداد نسبة الرطوبة فى الغلاف الجوى، ويجب تهوية المنازل خاصة المطابخ والحمامات و أماكن العمل و الأماكن المغلقة يوميا. التهويه تفيد فى تجديد الهواء و خفض الرطوبة و درجة الحرارة الداخليه للمبنى و الإقلال من الملوثات خاصة ملوثات هواء المنازل و أماكن العمل .





استنشاق مرضى الربو الهواء الحار عالى الرطوبة يسبب زيادة فوريه مؤقته فى مقاومة المجارى الهوائية لسريان الهواء،و ضيق الشعب الهوائية و الكحة ، و زيادة فى إفراز المخاط . تسبب الرطوبة زيادة في الملوثات البيولوجية مثل حشرة الفراش و البكتيريا و الفيروسات و الفطريات و العفونات الجوية و الغبار مما يضر الجسم خاصة الجهاز التنفسي، و معاناة مرضى حساسية الأنف و حساسية الصدر و حساسية الجلد.





تزيد مستويات الرطوبة العالية من نسب الفطريات التي تزيد من الربو أيضا، عندما تكون الرطوبة أكبر من 50 % تزداد كمية حشرة الفراش في الهواء، و عند انخفاض شدة الرطوبة لأقل من 50% تموت حشرة الفراش، ونادرا ما تتواجد حشرة الفراش فى المناطق الجافة. تكثر حشرة الفراش فى فصلى الصيف والخريف ، وتقل فى فصلى الشتاء والربيع، و تتفاقم مع التدخين و الملوثات الجوية و الرطوبة و ارتفاع درجة الحرارة.





عالميًا، المناطق ذات الرطوبة النسبية أقل من 50 % أقل فى معدلات الربو، و تشير الدراسات الحديثة إلى أن كل زيادة بنسبة 10% في الرطوبة النسبية داخل المنازل ترتبط بزيادة قدرها 2.7% في انتشار الربو.





تنعش الرطوبة حشرة الفراش المسبب الأول للحساسية داخل البيوت ، و لذلك تزداد أعداد حشرة الفراش بزيادة الرطوبة، لتصل لأعلى معدلاتها عند وصول الرطوبة النسبيه إلى 80 % ، و تقل أعدادها عند إنخفاض الرطوبة النسبية للنصف.





الفورمالديهايد مادة كيمائيه لا لون لها ذات رائحة قوية نفاذه. الفورمالديهايد من أكثر مصادر تلوث الهواء داخل المنازل خاصة الجديدة البناء أو التأثيث ، حيث يتصاعد من خشب الديكورات و الخشب الحبيبى و ألواح الفوم و المواد اللاصقة المنتشرة فى الآثاث. ينتج الفورمالديهايد أيضا مع الاحتراق غير الكامل للمواد التي تحتوي على الكربون مثل احتراق الوقود كالكيروسين و الجازولين والغاز الطبيعى و تدخين التبغ و حرق الأخشاب . يستخدم الفورمالديهايد في صناعة النسيج خلال التشطيب لجعل الأقمشة أكثر مقاومة للحرارة ،ولتحسين خواص تثبيط النار ،و لتظل جافة نظيفة بتحسين القدره على مقاومة المياه و بخار الماء ، و لتكون أكثر متانة . كما يستخدم الفورمالديهايد فى المسابك و تحضير الأحبار و إنتاج الصبغات و الفوط الورقيه . يزداد انبعاث الفورمالديهايد في داخل المباني المغلقه ،و مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يتحول لغاز مما يهيج العين والأنف و الحلق والجلد و يسبب زيادة تحسس الأغشية المخاطية لمسببات الحساسية البيئية و الصداع .





الحساسيه ضد الفورمالديهايد تحدث نتيجة الاستنشاق خاصة فى أماكن العمل و المنازل المغلقة ، و تزداد مع الرطوبة وسوء التهوية، و اللمس خاصة مع الملابس الجديدة التى تظهر كحساسية تلامسيه على الجلد ،و تراكم العرق و الاحتكاك مع الملابس. للإقلال من مشاكل الفورمالديهايد يفضل التهويه و منع التدخين و مكافحة الرطوبة .



