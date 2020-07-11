AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

استجابة لأهالى عزبة القصبجى.. النائب محمد أبو العينين يكلف بتطهير شبكات الصرف الصحى|شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 07:16 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
رغم انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد إلا أن هناك من يدركون أهمية دعم الدولة ولم يتخلوا عن أداء واجباتهم الوطنية ليس على مستوى جائحة كورونا فقط بل لكل إحتياجات المواطنين. 

وقامت الشركة القابضة للمياه اليوم الجمعة بسحب المياه من تلك الشوارع عن طريق السيارات الخاصة بشفط المياه من الشوارع.


وجاء ذلك حرصًا من رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين على الإستجابة الدائمة لأهالى الجيزة وحل مشاكلهم مما جعل أهالى الجيزة فخورين به كنائب عنهم حيث أدركوا أنهم دائمًا صوتهم مسموع لمستقبل أفضل.


يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين شاركت في تطهير وتعقيم شوارع الجيزة كما شاركت في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات. 


ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة في عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
استجابة لأهالى عزبة القصبجى.. النائب محمد أبو العينين يكلف بتطهير شبكات الصرف الصحى|شاهد
استجابة لأهالى عزبة القصبجى.. النائب محمد أبو العينين يكلف بتطهير شبكات الصرف الصحى|شاهد
استجابة لأهالى عزبة القصبجى.. النائب محمد أبو العينين يكلف بتطهير شبكات الصرف الصحى|شاهد
استجابة لأهالى عزبة القصبجى.. النائب محمد أبو العينين يكلف بتطهير شبكات الصرف الصحى|شاهد
استجابة لأهالى عزبة القصبجى.. النائب محمد أبو العينين يكلف بتطهير شبكات الصرف الصحى|شاهد
استجابة لأهالى عزبة القصبجى.. النائب محمد أبو العينين يكلف بتطهير شبكات الصرف الصحى|شاهد
استجابة لأهالى عزبة القصبجى.. النائب محمد أبو العينين يكلف بتطهير شبكات الصرف الصحى|شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم منطقة الخرطة الجديدة بالجيزة.. فيديووصور

تعقيم منطقة شجرة الدر.. حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تطهير شوارع الجيزة

لمكافحة فيرس كورونا.. أهالي عزبة الصعايدة يشكرون النائب محمد أبو العينين.. شاهد

حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 

بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور

بعد تدخل النائب أبو العينين.. حل أزمة الصرف الصحى بأحد شوارع عزبة القصبجي بالمنيب..فيديو وصور

ترشيحاتنا

رغم علاجه من السل .. مصدر يكشف سر هجوم لاعب الزمالك السابق على حلمي زامورا

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

مليونا جنيه غرامة "السعر إن بوكس".. حماية المستهلك يحذر تاجري السوشيال ميديا

مين يعرف يطلعني من البحر.. علا رشدي تتحدى جمهورها بصورة جديدة.. شاهد

فيديوجراف.. فنان يتهم دكتور أسنان شهيرا بالاعتداء الجنسي

أرقام مفاجئة تكشفها الصحة السعودية بشأن كورونا

AdvertisementS

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

عملية هجومية.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار قواتنا المسلحة تم على ساحل يسيطر عليه العدو

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

دراسة تكشف علاقة لقاح السل بفيروس كورونا المستجد

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 في حادث مروع غرب الإسكندرية

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

عودة الحياة إلي المساجد المغربية..السلطات تقرر فتح دور العبادة الأربعاء

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني