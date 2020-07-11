استجابة لأهالى عزبة القصبجى.. النائب محمد أبو العينين يكلف بتطهير شبكات الصرف الصحى|شاهد

رغم انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد إلا أن هناك من يدركون أهمية دعم الدولة ولم يتخلوا عن أداء واجباتهم الوطنية ليس على مستوى جائحة كورونا فقط بل لكل إحتياجات المواطنين.





وقامت الشركة القابضة للمياه اليوم الجمعة بسحب المياه من تلك الشوارع عن طريق السيارات الخاصة بشفط المياه من الشوارع.









وجاء ذلك حرصًا من رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين على الإستجابة الدائمة لأهالى الجيزة وحل مشاكلهم مما جعل أهالى الجيزة فخورين به كنائب عنهم حيث أدركوا أنهم دائمًا صوتهم مسموع لمستقبل أفضل.









يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين شاركت في تطهير وتعقيم شوارع الجيزة كما شاركت في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات.









ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة في عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.