على جمعة: المهدي سيوحد صفوف المسلمين.. والعرب سيكونون الأقوى في العالم.. فيديو

جميع الحكام والرؤساء سيرجعون له عند أخذ أي قرار،

فعلى سبيل المثال ستجدون ترامب الذي أعلن أن القدس عاصمة لإسرائيل وزوج ابنته الذي يملي عليه القرارات إذا ما طلب منه شيء فسوف يرفض ويقول له دعني أسأل " المهدي " وينطق اسمه وقتها، فالجميع سيحبه ويتبعه، وليس العرب فقط.