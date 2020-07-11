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أخبار البلد

إشادة من أوكرانيين وبيلاروسيين..العناني يتفقد إجراءات الوقاية بمركب سياحي في شرم الشيخ

السبت 11/يوليه/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء عصر اليوم السبت، بتفقد أحد المراكب السياحية الموجودة في شرم الشيخ، لمتابعة تطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي أقرتها الوزارة خاصة مع استئناف حركة السياحة الوافدة اعتبارا من أول يوليو الجاري في ثلاثة محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولي.

وقام الوزير بتفقد كامل للمركب السياحى والتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الوقائية منذ دخول الزائرين للمركب، وإجراءات تعقيم وتطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للزائرين والعاملين ومدي التزام العاملين بالضوابط الخاصة بهم، بالآضافة الي التأكد من وجود إرشادات وعلامات الوقوف داخل المركب والسلم والممرات ودورات المياه.

وخلال هذه الجولة، حرص عدد من السائحين الأوكرانيين والبيلاروسيين الذين كانوا متواجدين على متن المركب، على الحديث مع الوزير والتقاط الصور التذكارية معه، ومن جانبه قام الوزير بالاطمئنان منهم علي مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أشاد السائحون بالضوابط والاشتراطات المقررة من الوزارة، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وشواطئها وأماكنها المفتوحة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية حيث قضوا وقتا رائعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان.

وأشاروا إلى أنهم سينقلون ما شاهدوه من التزام بالفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر عند عودتهم الي بلادهم، وسيدعون أصدقاءهم وزملاءهم وأهلهم للسفر إلى مصر في رحلات سياحية.
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