انتخابات مجلس الشيوخ.. أمين حزب النور يتقدم بأوراق ترشحه في كفر الشيخ

تقدم الدكتور محمد إبراهيم منصور أمين عام حزب النور عضو المجلس الرئاسى للحزب عضو مجلس الشعب السابق، اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 على أحد المقاعد الفردية عن حزب النور في كفر الشيخ.





وحصل أمين عام حزب النور، على الرمز الانتخابي "الكرسي" وجاء ترتيبه في كشوف الانتخابات رقم 8.





تقدم مرشحو حزب مستقبل وطن في كفر الشيخ، اليوم، بأوراق ترشحهم؛ لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، فى بداية فتح باب الترشيح. في سياق متصل،





وحصل اللواء حسن البحيرى، رقم 1 على رمز "القلم"، و أشرف ممدوح عبد الونيس ، رقم 2، على رمز "الكتاب"، بينما حصل على العجوانى، رقم 3 على رمز "سنبلة القمح".





جدير بالذكر أن عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في محافظة كفر الشيخ، 3 مقاعد فقط، بالنسبة للنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ.



