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الشاطئ مغلق بقرار الحكومة.. مفاجأة حول غرق 11 مواطنا بشاطئ النخيل..فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 08:33 م
شاطئ النخيل
شاطئ النخيل
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أسامة علي
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ان غرق 11 مواطنا فى شاطئ النخيل سبب أزمة نفسية للجميع،موجها تعازيه لأهالى الغرقى.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن شاطئ النخيل طوله 1300 متر تقريبا ومغلق بقرار من الحكومة، والمحافظة مثل باقى الشواطئ العامة، كما تم وضع أكثر من 10 لافتات بقرار الغلق. 

وتابع محافظ الأسكندرية، بالأمس 4:30 فجرا تسلل بعض المواطنين، لافتا أن أحدهم قرر  نزول الشاطئ فغرق، فتم التواصل بوالدته، وبدأ واحد تلو الأخر النزول لإنقاذ الغرقى حتى أصبحوا 11 غريقا.  

وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم إخراج 9 جثامين من جثامين الغرقي ومتبقى 2 آخرين، لافتا إلى أنه أصدر قرارا ببناء سور لمنع دخول المواطنين إلا عبر البوابات التى تحددها جمعية 6 أكتوبر.
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