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لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل بالهواء ومنظمة الصحة متخبطة

السبت 11/يوليه/2020 - 08:50 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
أكد حسام حسني مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وأن المنظمة العالمية تعيش حالة من التخبط.


وأضاف الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس: "كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن الرذاذ ومنظمة الصحة متخبطين واكثر درجات التخبط".


وأوضح حسني، أنه حتى هذه اللحظة لا ينقل كورونا عبر الهواء، متابعا: "لو انتقل عبر الهواء هتلاقى آلاف مؤلفة وملايين مصابين وده من رحمة ربنا بنا ولكن العدوى تنتقل بالعطس والسعال والبصقة".


وطمأن الدكتور حسام حسني، المصريين من أوضاع مواجهة كورونا قائلا: "مصر بتنجح في القضاء على الوباء ولكن لم تقض على الوباء، والمؤشرات بتقل ولكن لازم دور الناس الاساسي هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقوة وعمق، ولو فقدنا الاجراءات احترازية ممكن يحصل تاني انتشار"، مطالب المصريين باستمرار الحذر والوقاية.
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