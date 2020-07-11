AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللهم تقبله عندك.. حلا شيحة تنعي محمود رضا

السبت 11/يوليه/2020 - 09:56 م
محمود رضا
محمود رضا
Advertisements
محمد بدران _ اسماء الحسيني


نعت الفنانة حلا شيحة النجم محمود رضا الذى وفاته أ المنيه امس الجمعة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"

وعلقت حلا شيحة قائلة "خالص عزائي لوفاة الفنان محمود رضا اللهم تقبله عندك البقاء لله"


ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".


يذكر أن محمود رضا، هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي)، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان محمود رضا

غرام في الكرنك.. شاهد.. آخر ظهور للفنان محمود رضا قبل وفاته

قامة وتاريخ فقدناه.. نبيلة عبيد تنعى محمود رضا

كندة علوش تنعى محمود رضا: خالص العزاء لأختي وحبيبتي

نجوى فؤاد ناعية محمود رضا: امتعنا بفنه الراقي

وداعا ملك الرقص الشعبي.. هالة صدقي تنعى محمود رضا

ترشيحاتنا

بعد عزل والده.. إصابة نجل اميتاب باتشان بفيروس كورونا

دراسة تكشف علاقة لقاح السل بفيروس كورونا المستجد

غداً.. المالية تستكمل عمليات صرف بواقي رواتب ومكافآت الموظفين عن يونيو

الشاطئ مغلق بقرار الحكومة.. مفاجأة حول غرق 11 مواطنا بشاطئ النخيل..فيديو

بعد مصرع وإصابة 13 شخصا.. نيابة الإسكندرية: انتداب مهندس فني لبيان سبب حادث الطريق الدولي

نستهدف 250 مليار جنيه مكاسب.. وزير النقل: نقل البضائع سكة حديد بشراكة مع قطاع الأعمال

AdvertisementS

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

لجنة مواجهة كورونا بوازرة الصحة: دواء مصري خالص للعلاج قيد الدراسة

اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

أرسلا صوره عاريًا لزوجته.. مباحث الدقهلية تضبط رجليّ أعمال عذّبا شخصًا

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل بالهواء ومنظمة الصحة متخبطة

بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

الإفتاء: تحويل آيا صوفيا لمسجد لعبة سياسية خطيرة.. وأردوغان يزعم حماية المقدسات

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل بيت .. أستاذ تغذية يحذر من تناول وجبة المكرونة والبانية | فيديو

فستان كب .. مي سليم تتألق بإطلالة جذابة.. شاهد

في عيد ميلاده الـ41.. 15 صورة تكشف لياقة أحمد صلاح حسني البدنية