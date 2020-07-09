حلا شيحة: قمة السعادة أن تجد شخص يشبه روحك| شاهد رد الجمهور

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.







وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة "قمة السعادة أن تجد شخص يشبه روحك كثيرا "





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "علشان كده اكيد مفيش سعادة" و " منورة يا حلا" و "هو فيه كده ماشاء الله عليكي".





يذكر أن حلا شيحة شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.







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