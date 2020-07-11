بعد إصابة أميتاب باتشان وابنه بـ كورونا.. نتيجة تحاليل الزوجة

وكتب ابهيشيك باتشان، في تغريدته عبر تويتر: «في وقت سابق من اليوم .. أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا - COVID 19. تم إدخال كلا منا إلى أعراض خفيفة. لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا .. أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر .. شكرا لكم».

يأتي ذلك بعدما أعلن «اميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخوله أحد مستشفيات العزل في الهند.



