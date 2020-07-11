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فن

بعد إصابة أميتاب باتشان وابنه بـ كورونا.. نتيجة تحاليل الزوجة

السبت 11/يوليه/2020 - 09:55 م
أميتاب باتشان - جايا
أميتاب باتشان - جايا باتشان
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سعيد فراج
كشفت تقارير إخبارية هندية، عن نتيجة تحاليل المسحة التي أجرتها الفنانة جايا بهادوري (جايا باتشان)، بعد إصابة زوجها النجم أميتاب باتشان، وابنهاالنجم ابهيشيك باتشان، بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وجاءت نتيجة تحاليل الابنة «جايا»، سلبية، أي عدم اصابتها بفيروس كورونا، وذلك برغم مخالطتها لابنها المصاب ووزوجها أميتاب باتشان بالفيروس التاجي. 

من جهة أخرى، أعلن النجم العالمي ابهيشيك باتشان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 بعد دقائق من إعلان والده النجم أميتاب باتشان إصابته بـ كورونا أيضًا. 

وكتب ابهيشيك باتشان، في تغريدته عبر تويتر: «في وقت سابق من اليوم .. أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا - COVID 19. تم إدخال كلا منا إلى أعراض خفيفة. لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا .. أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر .. شكرا لكم». 

يأتي ذلك بعدما أعلن «اميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخوله أحد مستشفيات العزل في الهند. 

وكتب أميتاب باتشان: «لقد اختبرت كوفيد ١٩ وجاءت النتيجة إيجابية .. تحولت الى المستشفى .. خضعت العائلة والطاقم لاختبارات ، النتائج منتظرة .. كل ما كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة ، يرجى أن يخضعوا للاختبار». 
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