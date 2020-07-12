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الوفد: دعم الدولة لحزب مستقبل وطن شائعة.. وبناء الدولة الديمقراطية يحتاج لتجاهل الأكاذيب

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن ما يشاع حول دعم الدولة لـ حزب مستقبل وطن مجرد شائعات.


وأكد أبو شقة خلال حديثه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إى" لا تقاس قوة الأحزاب السياسية بعدد أعضائها داخل مجلس النواب المصرى، لافتا إلى أن حزب الوفد لديه 43 عضوا يمثلونه فى البرلمان.

وتابع رئيس حزب الوفد: عند التأسيس لبناء دولة ديمقراطية؛ لا يجب الاستماع إلى الشائعات.


وأضاف المستشار بهاء أبو شقة، أن ما يراه على أرض الواقع؛ هو أن الدولة لا تدعم حزب مستقبل وطن، معقبا:" حزب الوفد ايضا يحارب".


وأكد رئيس حزب الوفد قائلا:"إذا حدث دعم الدولة لـ حزب ما؛ سنناقش ذلك، ونتعرض له كحزب معارض، من منطق الدولة المعارضة الوطنية بمفهومها الوطني".


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