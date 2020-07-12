أخبار التوك شو.. أحمد موسى: صاروخ خلال مناورة حسم 2020 قسم سفينة معادية.. لجنة كورونا: الفيروس لا ينتقل بالهواء.. إنشاء مصنع مونوريل وقطار كهربائي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، السبت، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على مناورة حسم 2020 التي نفذتها القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، إنه تم تنفيذ أعمال المناورة بالذخيرة الحية.





قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، إنه سيتم طرح 2271 شقة في 13 محافظة موزعين على المدن الجديدة، بمساحات متنوعة.





قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن مناورة حسم 2020 التي تنفذها القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ، مناورة غير مسبوقة .





قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مصر تطور شركة سيماف للسكك الحديدية، ويتم إنشاء مصنع للوحدات المتحركة في مصر في شرق بورسعيد بالمشاركة مع جهات حكومية.





قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة الطوارئ والرعاية العاجلة، أن مصر دولة من 7 دول فقط حول العالم بدأ عدد الاصابات بفيروس كورونا بها فى الانخفاض.





أكد حسام حسني مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وأن المنظمة العالمية تعيش حالة من التخبط.





علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة تعرض ابنة لاعب النادي الأهلي عمرو السولية، ذات الـ3 أعوام للتحرش، بعد نشر صورتها مع والدها على إنستجرام.





قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة بدأت الخطوات الأولى على الطريق فى تقديم الدعاوى القضائية عن بعد، وتابع:" 15 يوليو سنجرى تجربة على أرض الواقع فى رفع دعوة قضائية عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الكلية.. أن شاء الله سنعالج أن الأخطاء أن وجدت ومن ثم تعميمها على كافة المحاكم".



