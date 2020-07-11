القسط يبدأ من 2000 جنيه.. الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل طرح وحدات جديدة في 13 محافظة

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، إنه سيتم طرح 2271 شقة في 13 محافظة موزعين على المدن الجديدة، بمساحات متنوعة.





وأضافت مي عبد الحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان التقسيط يتم على 20 عاما، مشيرة إلى أن مبادرة البنك المركزي بـ 50 مليار لمتوسطى الدخل أتاحت لنا الاستفادة من تلك المبادرة .





وتابعت مي عبد الحميد :" الأقساط تبدأ من 2000 جنيه في بعض الوحدات المطروحة، والفائدة 8 % متناقصة".





واكملت مي عبد الحميد :" أي مواطن لم يستفد من مبادرات البنك المركزي مسبقا يمكن ان يقدم في تلك الوحدات، لو عندك 50 سنة سيكون التقسيط على 10 سنوات وليس 20 سنة لأنك تقترب من سن المعاش ".





وأشارت مي عيد الحميد: " الاستلام سيكون فوريا في تلك الوحدات، فهي جاهزة للتسليم، وسيكون التقديم على الموقع الإلكتروني ".





وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، ويأتى ذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19 /12 /2019 والمُعدلة بتاريخ 19 /3 /2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.





وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة على مستوى 9 محافظات: وهي (القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا).





ونوهت إلى أن تلك الوحدات ضمن مشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر)، كالتالي:





1- تضمن مشروع دار مصر، طرح وحدات في 4 مدن، هي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، بإجمالي 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2 بأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750.





2- مشروع جنة، يتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد، بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2 بأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270.



