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إنشاء مصنع مونوريل وقطار كهربائي في مصر.. وزير النقل يعلن التفاصيل

السبت 11/يوليه/2020 - 09:45 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مصر تطور شركة سيماف للسكك الحديدية، ويتم إنشاء مصنع للوحدات المتحركة في مصر في شرق بورسعيد بالمشاركة مع جهات حكومية.

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  سيتم انتاج المونوريل والقطار الكهربائي في مصر".

وتابع كامل الوزير:"  سيتم إنتاج المترو والترام في مصر، كما سيتم إنشاء القطار السريع في مصر".

واكمل كامل الوزير:" يتم الربط بين حركة النقل في كافة أنحاء الجمهورية لتسهيل حركة المواطن المصري ".
  
 وأكد كامل الوزير:"  الانتهاء من تشطيب محطة مترو عدلي منصور في المرحلة الرابعة بالكامل وتم الانتهاء من الورشة النهائية بالكامل ".
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