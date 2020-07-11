عملية هجومية.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار قواتنا المسلحة تم على ساحل يسيطر عليه العدو

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن مناورة حسم 2020 التي تنفذها القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ، مناورة غير مسبوقة .





وأضاف محفوظ مرزوق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان المناورة تبعث رسالة تؤكد يقظة القوات المسلحة والقيادة السياسية التي تنبأت بالتهديدات الإقليمية التي قد تؤثر سلبا على الأمن القومي المصري .





وأوضح محفوظ مرزوق، أنه " تم ضرب 3 صواريخ بالتزامن في مناورة القوات البحرية اليوم، وهذا الأمر يؤكد على دقة التنفيذ".





واكمل محفوظ مرزوق:" من أجل ضرب صواريخ من لانش صواريخ ومدمرة وغواصة بالتزامن تعتبر عملية فى غاية التعقيد ولكن قواتنا المسلحة نفذتها اليوم بدقة".





ولفت محفوظ مرزوق:" شهدنا اليوم تدريبا على أرقى مستوى من القوات البحرية، وشهدنا تشكيلا بحريا تعبويا غير متجانس شمل المدرعات وحاملة الهليكوبتر واللنشات والغواصات"، مضيفا:" عملية الإبرار تتم على ساحل مسيطر عليه العدو وتلك العملية التي نفذتها القوات المسلحة اليوم تعتبر عملية هجومية".