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عملية هجومية.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار قواتنا المسلحة تم على ساحل يسيطر عليه العدو

السبت 11/يوليه/2020 - 06:22 م
حسم 2020
حسم 2020
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هاني حسين
قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن  مناورة حسم 2020 التي تنفذها القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ، مناورة غير مسبوقة .

وأضاف محفوظ مرزوق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان  المناورة  تبعث رسالة تؤكد يقظة القوات المسلحة والقيادة السياسية التي تنبأت بالتهديدات الإقليمية التي قد تؤثر سلبا على الأمن القومي المصري .

وأوضح محفوظ مرزوق، أنه "تم ضرب 3  صواريخ بالتزامن في مناورة القوات البحرية اليوم، وهذا الأمر يؤكد على دقة التنفيذ".

واكمل محفوظ مرزوق:"  من أجل ضرب صواريخ من لانش صواريخ ومدمرة وغواصة بالتزامن تعتبر عملية فى غاية التعقيد ولكن قواتنا المسلحة نفذتها اليوم بدقة".

ولفت محفوظ مرزوق:"  شهدنا اليوم تدريبا على أرقى مستوى من القوات البحرية، وشهدنا تشكيلا بحريا تعبويا غير متجانس شمل المدرعات وحاملة الهليكوبتر واللنشات والغواصات"، مضيفا:"  عملية الإبرار تتم على ساحل مسيطر عليه العدو وتلك العملية التي نفذتها القوات المسلحة اليوم تعتبر عملية هجومية".
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