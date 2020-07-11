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توك شو

موتوا بغيظكم.. الفقي: مناورة حسم 2020 رد عملي على كل المتآمرين.. ومصر شوكة في حلقهم

السبت 11/يوليه/2020 - 06:44 م
حسم 2020
حسم 2020
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هاني حسين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، تعليقا على مناورة حسم 2020، إن  مصر  تحارب بالإرهاب في كافة أنحاء الجمهورية  والجيش المصري يقظ على الحدود الغربية مع ليبيا .

وأضاف   مصطفى الفقي   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان   مصر هي الشوكة في حلق المتآمرين عليها، مضيفا :" قطر تمول محاولات إسقاط مصر  من كافة الجهات الاستراتيجية ".

وتابع مصطفى الفقي:"  مناور حسم 2020 رد عملي على كل المتآمرين موتوا بغيظكم ولدينا جيش من خير اجناد الارض ومصر عصية على السقوط ".

 واكمل مصطفى الفقي :" على الجبهة الداخلية ان تكون اكثر تماسكا خلف المؤسسات الدولة والقوات المسلحة لمواجهة التحديات ".

 ولفت مصطفى الفقي:"  أول طائرتين في قطر كانت هدية من مصر، ولكن قطر انقلبت على مصر والمنطقة وتسعى إلى هدم مؤسسات الدولة ".
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