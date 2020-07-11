موتوا بغيظكم.. الفقي: مناورة حسم 2020 رد عملي على كل المتآمرين.. ومصر شوكة في حلقهم

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، تعليقا على مناورة حسم 2020، إن مصر تحارب بالإرهاب في كافة أنحاء الجمهورية والجيش المصري يقظ على الحدود الغربية مع ليبيا .





وأضاف مصطفى الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان مصر هي الشوكة في حلق المتآمرين عليها، مضيفا :" قطر تمول محاولات إسقاط مصر من كافة الجهات الاستراتيجية ".





وتابع مصطفى الفقي:" مناور حسم 2020 رد عملي على كل المتآمرين موتوا بغيظكم ولدينا جيش من خير اجناد الارض ومصر عصية على السقوط ".





واكمل مصطفى الفقي :" على الجبهة الداخلية ان تكون اكثر تماسكا خلف المؤسسات الدولة والقوات المسلحة لمواجهة التحديات ".



