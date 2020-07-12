أخيرا.. ترامب يرتدي كمامة خلال زيارة مستشفى عسكري

ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكمامة في زيارته إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري.





وأظهرت الصور المنشورة ترامب مرتديا كمامة خلال تفقده لقاعات المستشفى.





وكان ترامب قد أشار قبل ذهابه إلى المستشفى إلى أنه من المحتمل أن يرتدي كمامة خلال الزيارة.





وقال ترامب للصحفيين بحسب "نيوزويك":"حسنا، ربما سأرتدي كمامة، أعتقد أنه عندما تكون في مستشفى، خاصة في هذا المكان بالذات، حيث تتحدث إلى الكثير من الجنود والأشحاص الذين في بعض الأحيان خرجوا لتوهم من غرف العمليات، أعتقد أنه شئ رائع أن ترتدي كمامة".





وأضاف:"لم أكن ضد الكمامات أبدا، لكنني أعتقد أن ارتدائها له أماكن وأوقات معينة".





وتعد تلك المرة الأولى التي يرتدي فيها ترامب كمامة خلال زياراته في الولايات المتحدة، وذلك بعد تلقيه العديد من الانتقادات لكونه يمثل قدوة سيئة في الوقت الذي تحث فيها الهيئات الصحية حول العالم على ارتداء الكمامات.



