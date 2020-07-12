محمد صلاح: أوباما أفضل من صالح جمعة وفتحي خسر برحيله عن الأهلي

قال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن يوسف أوباما، لاعب وقائد نادي الزمالك، أفضل من صالح جمعة.





وأكد محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أوباما لعب مع الزمالك كثيرا وهو أفضل من صالح جمعة، وهذا لا يدل أن صالح لاعب سيء".





وتابع: "أنصح حسام عاشور بالاعتزال، وفتحي خسر برحيله عن الأهلي.





جدير بالذكر أن، صالح جمعة التزم في تدريبات الأهلي منذ أن منحه السويسري رينيه فايلر فرصة ثانية.





وقرر أحمد فتحي الظهير الايمن للنادي الأهلي الرحيل عن الفريق، مع انتهاء هذا الموسم واعلن عن تعاقده مع بيراميدز لمدة ثلاث سنوات.



