كريم حسن شحاتة عن رفع اسم والده من نادي الزمالك: هذه الأشياء لا تصنع الفارق معه

كشف كريم حسن شحاتة عن أزمة رحيله عن قناة نادي الزمالك والملفات المثارة حاليًا في الشارع الرياضي، مؤكدًا مساندته للقلعة البيضاء في ملف نادي القرن الإفريقي.





وقال كريم في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "نمبر وان": "حدثت مشكلة في قناة الزمالك ولم أتكيف مع الأمور هناك، وذهبت لإعلام المصريين عبر أون تايم سبورتس والأمور توقفت بسبب كورونا، ومع عودة الدوري سأظهر على التلفزيون والراديو مرة أخرى.





وأضاف: "أسوأ شيء في مصر هو كرة القدم في التعامل والتخطيط، مصر تحتاج إلى ثورة في الكرة نحن نرجع إلى الخلف، غير قادرين على تنظيم الدوري والمنتخب الوطني ضعيف جدًا.



