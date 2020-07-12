الله يا مورا .. تامر حسني يشيد بأداء عمر كمال لـ أغنية بتغيب.. فيديو

وكتب عمر على الفيديو: " بدال عجب تامر بكرة هنزلها كاملة 🙏❤️ ".

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وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرا.













الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



