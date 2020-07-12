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فن

الله يا مورا .. تامر حسني يشيد بأداء عمر كمال لـ أغنية بتغيب.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر عمر كمال  عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" مقطع فيديو جديدا.


وظهر خلال الفيديو الفنان تامر حسنى يستمع فيديو لـ عمر كمال وهو يغنى " بتغيب "، وقال تامر " الله يا مورا " . 

وكتب عمر على الفيديو: "بدال عجب تامر بكرة هنزلها كاملة 🙏❤️ ".


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وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرا.



الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.


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