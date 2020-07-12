بعد الكشف عن آخر تطورات قضية تعرضها للسرقة.. هيفاء وهبي تتصدر جوجل

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،مؤشرات البحث بجوجل بعد مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية للكشف عن آخر تطورات قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري بعد اتهامها له بسرقتها والنصب عليها.









وأضافت هيفاء وهبي خلال تصريحات تليفزيونية، أنها تقدمت بشكوى إلى القضاء حتى تسترد حقوقها، قائلة "اللي بيلجأ للقضاء دائما بيبقي كسبان في النهاية".





وتابعت هيفاء وهبي، أن نفس الشخص الذي قام بالنصب عليها قام بكسر الشقة الخاصة بها في مصر وسكن بها.





وأشارت هيفاء وهبي، إلى أن الذي قام بالنصب عليها يسعى حاليا لتعطيل عملية التحقيقات الخاصة بالقضية.





ولفتت إلى أنها عندما طلبت الشرطة لكي تثبت حالة الاعتداء علي منزلها توجهت الشرطة ولم يتم عمل محضر إثبات حالة، وذلك كان عن طريق أمر مباشر من مأمور القسم بعدم عمل محضر حالة والعودة إلى قسم الشرطة،على حد قولها.





