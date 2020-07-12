تعرف على تاريخ تصنيع أول سيارة في العالم

التي تعتمد على نقل الركاب.

غنيا ويصعب تتبعه بشكل دقيق، ولكن أول ظهور للسيارات يعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، عندما قدم إسحاق نيوتن تصاميم وروسومات مبدئية للسيارات بعد ذلك قام المخترعون بتجارب وتصاميم وروسومات أيضا وكانت أول سيارة بمحرك بخاري صنعت في عام 1769 على يد المخترع نيكولا جوزيف وكانت سيارة ثلاثية العجلات تعمل بشكل ذاتي دون مساعدة خارجية صنعت وقتها لخدمة الجيش الفرنسي .

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واتجه في الولايات المتحدة الأمريكية الأخوان تشارلز وفرانك دوري إلى تصنيع أول شركة لصناعة السيارات التي تعمل بالوقود في عام 1893م، وباعا 13 سيارة حتى عام 1896 لكنها كانت باهظة الثمن، واستمرت في الإنتاج حتى العشرينيات من القرن العشرين، ثم تبعتهما رانسوم إيلي أولدز الذي كان صاحب خبرة طويلة في صناعة المحركات البخارية وتلك التي تعمل بالوقود



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كما أسس شركة لصناعة السيارات في عام 1901م، وكانت شركته هي الشركة الرائدة في صناعة السيارات في أمريكا بين عامي 1901-1904م، ثم دخل هينري فورد مجال صناعة السيارات، وأسس خط تصنيع جديد للسيارات عام 1903م حيث كان يقوم ببيع من تصميمه الخاص.