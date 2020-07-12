تعرف على تاريخ تصنيع أول سيارة في العالم

السيارات من أكثر وسائل النقل انتشارا واستخداما بين الناس، حيث إن الكثير من المهن ارتبطت ارتباطا وثيقا بها، ومثال على ذلك سيارات الأجرة التي تعتمد على نقل الركاب.
ثم بعد ذلك قام جوتليب دايملر وفيلهلم مايباخ ببناء سيارة ذات عجلات رباعية وتعمل بمحرك الوقود وهما من رائدي صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت الشركات المصنعة بشراء المحركات من بنزل ودايلمر لبناء سيارات حديثة وقاموا بتصنيع أول سيارة في عام 1890 باستخدام محرك دايلمر وأدخلا تعديلات كثيرة عليها مثل نقل المحرك إلى المقدمة واستخدام نظام الدفع الخلفي.
ويعد تاريخ صناعة السيارات غنيا ويصعب تتبعه بشكل دقيق، ولكن أول ظهور للسيارات يعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، عندما قدم إسحاق نيوتن تصاميم وروسومات مبدئية للسيارات بعد ذلك قام المخترعون بتجارب وتصاميم وروسومات أيضا وكانت أول سيارة بمحرك بخاري صنعت في عام 1769 على يد المخترع نيكولا جوزيف وكانت سيارة ثلاثية العجلات تعمل بشكل ذاتي دون مساعدة خارجية صنعت وقتها لخدمة الجيش الفرنسي .
اقرأ أيضاتطورت السيارات عبر الزمن قبل أن تصل إلى شكلها الذي نعرفه اليوم ، وجاءت السيارة التي تعمل بالوقود والتي بدأ التطبيق الفعلي للسيارات التي تعمل بواسطة محركات الوقود على يد كارل بنز في عام 1885 وكانت ذات مواصفات عالية مقارنة بالسيارات التي كانت موجودة في ذلك الوقت، حيث كانت السيار ذات سرعة عالية ويمتلك محركها اسطوانة واحدة.
ثم بعد ذلك قام جوتليب دايملر وفيلهلم مايباخ ببناء سيارة ذات عجلات رباعية وتعمل بمحرك الوقود وهما من رائدي صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت الشركات المصنعة بشراء المحركات من بنزل ودايلمر لبناء سيارات حديثة وقاموا بتصنيع أول سيارة في عام 1890 باستخدام محرك دايلمر وأدخلا تعديلات كثيرة عليها مثل نقل المحرك إلى المقدمة واستخدام نظام الدفع الخلفي.
واتجه في الولايات المتحدة الأمريكية الأخوان تشارلز وفرانك دوري إلى تصنيع أول شركة لصناعة السيارات التي تعمل بالوقود في عام 1893م، وباعا 13 سيارة حتى عام 1896 لكنها كانت باهظة الثمن، واستمرت في الإنتاج حتى العشرينيات من القرن العشرين، ثم تبعتهما رانسوم إيلي أولدز الذي كان صاحب خبرة طويلة في صناعة المحركات البخارية وتلك التي تعمل بالوقود
اقرأ أيضا
كما أسس شركة لصناعة السيارات في عام 1901م، وكانت شركته هي الشركة الرائدة في صناعة السيارات في أمريكا بين عامي 1901-1904م، ثم دخل هينري فورد مجال صناعة السيارات، وأسس خط تصنيع جديد للسيارات عام 1903م حيث كان يقوم ببيع من تصميمه الخاص.