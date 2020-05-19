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سيارات

عمالقة صناعة السيارات الأمريكية يستأنفون العمل بالشركات

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

مع بدء مرحلة التعايش الذى تدعو إليه جميع الحكومات والدول والشركات الكبرى حول العالم؛ لتجنب انهيار الاقتصاد العالمي أكثر مما أصبح عليه؛ قرر الثلاثة الكبار فى صناعة السيارات  في امريكا "جنرال موتورز" و"فورد" و"فيات كرايسلر أوتوموبيلز"، تحدي فيروس كورونا واستئناف العمل بمصانعهم في ديترويت .


ولكن ما زال القلق يتصدر المشهد خوفًا من تفشي الجائحة في ظل صعوبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع مراحل التجميع ، ويصف البعض خطوة  الشركات الثلاث بأنه قفزة أبعد من قفزات الموت والإصابة التي يتسبب بها فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية  تؤكد مجموعات "جنرال موتورز" (جي أم) و"فورد" و"فيات كرايسلر أوتوموبيلز" (إف سي إيه) أنها اتخذت التدابير الوقائية اللازمة لحماية موظفيها، فيما يشكل افتتاح مصانع السيارات محطة محورية في إعادة إطلاق الاقتصاد الأمريكي.

وقال مسؤول في نقابة "يونايتد أوتو ووركرز" النافذة في القطاع - طالبا عدم كشف اسمه للوكالة ، "أتوقع حصول بلبلة، مع استئناف المصانع نشاطها ، وفي كل الأحوال لم يكن هناك خيار ثالث أمام مثلث صناعة السيارات الأمريكى .

واضاف اما أن نعود للعمل والانتاج واما الموت في مكاننا ، وكان الاختيار هو العودة وكأنها الحرب المعلنة على كورونا ، ويعتبر استئناف العمل بالمصانع بمثابة انفراجة مهمة، وبداية انطلاق جديدة للاقتصاد الأمريكي، الذي يواجه أكبر تراجع منذ عام 2008، مع تفاقم ضربة كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه كذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا"، عودتها للعمل من جديد، مع احترام قواعد التباعد.

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