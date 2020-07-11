أعراض تلف زيت محرك السيارة وخطورته

يرتكب بعض قائدي السيارات اخطاء جسيمة ابرزها إهمال تغيير زيت المحرك في المواعيد المقررة له، حيث أن زيت المحرك يعتبر من أهم الوسائل التي تساعد على الحفاظ على جودة المحرك وحمايته .





تتلخص مهمة الزيت في الحد من الاحتكاك بين أجزاء المحرك، كما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة المحرك، ويعمل أيضًا على امتصاص الشوائب لتحافظ عي الأجزاء الدقيقة للمحرك .

أعراض تلف زيت المحرك :



1- إضاءة لمبة الزيت







2- لون الزيت



3- صدور صوت غير طبيعي من المحرك



4- خروج دخان من العادم



5- ارتفاع درجة حرارة المحرك



إضاءة لمبة تحذير الزيت من أقوي المؤشرات على وجود مشكلة في ضغط الزيت في المحرك، وفي حال ظهور هذه اللمبة يجب التوقف على الفور وفحص الزيت.لون زيت المحرك الأساسي هو اللون البني أو العسلي الفاتح، لكن مع مرور الوقت وعدم تغيير الزيت لفترات طويلة، يتحول لون الزيت إلى الأسود القاتم نتيجة امتلائه بالشوائب وتعرضه للاحتراق، وهو ما يدل على تلفه و ضرورة تغييرة .من مهام الزيت الرئيسية هي تزييت الأجزاء الداخلية المعدنية في المحرك ومنع احتكاكها، لكن عدم تغيير الزيت يؤدي إلى فقده خصائصه ولزوجته، مما يسبب احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك والذي يتسبب بدوره في صدور أصوات مزعجة، وفي حال عدم تغيير الزيت فإنه يتسبب في تكسير وتلف الأجزاء الداخلية للمحرك.فعند خروج دخان أبيض من العادم، فإنه يدل على وجود تلف في الأجزاء الداخلية للمحرك، والتي يكون السبب الرئيسي لها عدم تغيير الزيت في مواعيده.إذا لاحظ قائد السيارة وجود ارتفاع مستمر في درجة حرارة المحرك على الرغم من عمل دورة التبريد بانتظام، فإن هذا يدل على تلف الزيت وفقده خصائصه و تبريد المحرك .