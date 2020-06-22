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سيارات

تضر بالسيارة.. أسباب خروج دخان أبيض من فتحة زيت المحرك

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:22 م
أسباب خروج دخان أبيض
أسباب خروج دخان أبيض من فتحة زيت المحرك
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اشرف عطية
يتعرض محرك السيارة للعديد من الاعطال منها بسبب سوء الاستخدام او انتهاء العمرالافتراضي لة و من هذة الاعطال خروج دخان أبيض من فتحة غطاء الزيت في المحرك، وفي هذا السياق نطرح عليكم اسباب هذا العطل.

هذه المشكلة تكون بسبب غازات العادم الضارة والتي تتسرب إلى داخل المحرك، وتدخل إلى قنوات الزيت والكارتير من خلال حلقات المكبس، وتتجمع بصورة كبيرة وتضغط على المحرك من الداخل، وتخرج عند فتح غطاء الزيت إلى خارج المحرك، وتؤدي هذه الغازات إلى أضرار كبير للمحرك و اهمها تلوث الزيت الخاص بالمحرك .

هذة المشكلة تتسبب ايضا في فقدان الضغط داخل المحرك، وتلوث زيت المحرك وسرعة تلفه، وسخونة وتمدد وش السلندر و تلف جوان وش السلندر و تلف في اسطوانات المحرك .

من ضمن اسباب حدوث هذة المشكلة هو انسداد حلقات الزيت، وفي حال تركيب حلقات المكبس بشكل غير صحيح معكوس، وتلف أو تآكل في بطانة الأسطوانات والشنابر او عطل في بلف التبخير الخاص بالمحرك.


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