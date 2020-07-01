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سيارات

دراسات جديدة: خروج صناعة السيارات الأمريكية من كارثة محققة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 أغلق صانعو السيارات المصانع وانخفضت مبيعات السيارات حول العالم وبالاخص فى الولايات المتحدة الامريكية ، وهذا ما كان سيسبب كارثة فى القطاع .


ولكن الصناعة بدأت تتنفس بشكل تدريجي بعد ان اعلن عدد من حكومات الدول العودة الى الحياة الطبيعية تدريجيا ، وهذا ادى الى أن مبيعات السيارات ارتفعت أكثر مما توقع العديد من المحللين .


وقالت كبيرة المحللين في شركة أبحاث إدموندز الأمريكية جيسيكا كالدويل "في نهاية مارس ، بدا أننا كنا متجهين لسيناريو يوم القيامة ، لكن الناس بدأوا في شراء السيارات الآن ، ستظل مبيعات شهر يونيو بعيدة عن المستويات القياسية ، لكنها ستكون على ما يرام ، إنه أمر مشجع للغاية" ، ومن المتوقع أن  تنخفض مبيعات السيارات بشكل حاد هذا العام ، أكثر من أي عام منذ عام 2009 على الأقل .


و تتوقع AlixPartners ، وهي شركة استشارية ، أن تنخفض مبيعات السيارات الجديدة بنحو 19 بالمائة هذا العام ، لتصل إلى 13.7 مليون.


ويشعر الخبراء بالقلق من ان زيادة حالات الاصابة بالفيروس التاجي  زي في أماكن مثل أريزونا وفلوريدا وتكساس يمكن أن تؤدي إلى انخفاض المبيعات أكثر مع بقاء المزيد من الأشخاص في منازلهم لتجنب الإصابة بالمرض أو اصابة  الآخرين بالمرض.

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