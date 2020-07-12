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تعليم

بالكمامات والكواشف.. لجان الثانوية العامة بالقليوبية تستقبل الطلاب

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:52 ص
لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة
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إبراهيم الهوارى
حرص طلاب الثانوية العامة على ارتداء الكمامات قبل دخولهم لجان الامتحانات بمحافظة القليوبية فى إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويؤدى الطلاب الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

من ناحية أخرى قامت مديرية التربية والتعليم بتوفير كمامات للطلاب وتنظيم عملية الدخول للجان والمرور من خلال بواية التعقيم وسط تباعد بين بعضهم.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أن جميع الإدارات التعليمية قامت بتجهيز اللجان البالغ عددها 112 لجنة على مستوى المحافظة علاوة على 12 لجنة احتياطية حيث يؤدي الامتحان 42 ألفا و343 طالبا على مستوى المحافظة.

وأشار عجلان إلى أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان بواقع بوابتين لكل لجنة وتم تجريبها وتزويدها بتنكات التعقيم علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة، أثناء دخولهم اللجنة.

وتابع وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤديين للاختبارات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع.
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