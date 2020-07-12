تطبيق ياباني لمساعدة الممرضات على تقليل الاتصال مع مرضى كورونا

قدمت شركة يابانية ناشئة تطبيقًا للهواتف الذكية على المستشفيات يسمح لمرضى فيروس كورونا بتوصيل احتياجاتهم إلى الممرضات دون تفاعل بدني ، مما قد يساعد على درء تفشي الوباء.





وعادة ما يستخدم مرضى المستشفى "زر" استدعاء الممرضة عندما يحتاجون إلى شيء ما ، ولكن أولئك الذين يتم إدخالهم يتم وضعهم في أجنحة العزل ويتم الاتصال الجسدي مع الممرضات ، اللائي يجب عليهن ارتداء معدات واقية ، لمنع انتشار الفيروس بين العاملين.





ومع التطبيق الذي طورته شركة أنشأتها الممرضة السابقة يوكا ساوادا ، يمكن للمرضى أن يطلبوا من الممرضات شراء أشياء من المتاجر نيابة عنهم ، وطلب تغييرات على كميات الوجبات وتسجيل درجات حرارة أجسامهم. يظهر كل ما يتم إدخاله على الفور على الشاشات في محطات التمريض.





وبصرف النظر عن تعريض الموظفين والمرضى الآخرين للخطر ، فإن عدوى فيروس كورونا التي تحدث في الأجنحة تجبر المستشفيات على إبعاد المرضى الخارجيين والمرضى في حالات الطوارئ.