الأرصاد: درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية نتيجة منخفض الهند الموسمي.. فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه حتى الآن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، نتيجة منخفض الهند الموسمى الذى يؤثر على مصر.









وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن درجات الحرارة فى دول الخليج العربي تصل إلى 40 درجة مئوية.









وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الكتلة الهوائية بهذا الارتفاع من درجات الحرارة بمجرد مرورها على البحر المتوسط تكتسب كمية كبيرة من بخار الماء.







