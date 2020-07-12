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أخبار العالم

ارتفاع قياسي في 24 ساعة .. إصابات كورونا في الهند تقترب من 850 ألف حالة

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الهند، اليوم الأحد، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم، الأحد، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات بعد اكتشاف 28637 حالة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك، ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الهند إلى 849553 حالة منذ تسجيل أول حالة بالفيروس في البلاد.


وأضافت السلطات الصحية أنه تم الإبلاغ عن 551 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 22674 حالة.

وقد قررت السلطات الهندية، اليوم، إعلان الإغلاق لمدة أسبوع في بنجالور جنوبي البلاد.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث أعلى عدد إصابات بعدما تجاوزت  روسيا، فهي تأتي الآن بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز. 
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