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اقتصاد

جهاز الإحصاء: أسوان تسجل أعلى معدل شهري للإشعاع الشمسي في يونيو 2018

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:52 ص
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
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آية الجارحي

أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأحد الموافق 12/ 7 /2020 النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة الجزء الأول: أحوال البيئة وجودتها عام 2018.

 

 

وأوضح التقرير، أن محافظة القـــاهرة ومدينة الغردقة سجلتا أعلى معــدل شــهري لكمية الأوزون الكلية خـــــلال شـــــهر أبــــريـــل 2018 حيث بلغ (296،309 دوبسون) على التوالي.

 

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بينــما سجلت محافظة مطروح أعلى معدل شهري لكمية الأوزون الكلية في شــــهر مارس 2018 حيث بلغ ( 320دوبسون) .

 

 وسـجّلت محافظة أســوان أعــلى معدل شهري لكمية الأوزون الكلية في شهر يوليو 2018 حيث بلغ (289 دوبسون).



وتم تسجيل أعلى معدل شهري للإشعاع الشمسي الكلي سجل في محطة أسوان في شهر يونيو  2018 حيث بلغ (28.94 ميجا جول/ م2) وأقل معدل شهري للإشعاع الشمسي الكلي سجل في محطة مطروح وكان (10.31 ميجا جول / م2) في شهر ديسمبر  2018.

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