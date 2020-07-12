موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره كريستال بالاس، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس:





وتقام مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمام الثالثة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2، بتعليق سوار الذهب.





أستون فيلا ضد كريستال بالاس:





ويدخل أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على آماله في البقاء في البريميرليج الموسم المقبل، وتجنب الهبوط إلى التشامبيونشيب.





وفشل أستون فيلا في تحقيق أي فوز خلال آخر 10 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي.





في المقابل يطمح في كريستال بالاس في خطف الثلاث نقاط من الفيلانز للاقتراب من منقطة وسط الجدول.





ترتيب كريستال بالاس وأستون فيلا:





ويحتل كريستال بالاس المركز الـ 14 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 27 نقطة.





مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:



