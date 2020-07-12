تخصص ميكانيكا.. مياه المنيا تعقد اختبارات للمهندسين أون لاين

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا برئاسة المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اختبار المقابلة الشخصية الخاص بوظيفة مهندس تخصص ميكانيكا والتى قد أعلن عنها طبقا للإعلان رقم ٣ بتاريخ ١٢/٢٢لسنة ٢٠١٩ بنظام اون لاين.





كما أكد المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة الشركة ان هذا النظام الجديد تم تعميمه تنفيذا للتوجهات العامة للدولة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة كإجراء احترازي فى ظل وجود جائحة كورونا المستجدة.





وأضاف "الشهاوى" أنه تم نشر كافة التفاصيل الإجرائية الخاصة بالدخول للامتحان على الصفحة الرسمية للشركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وان كافة المواعيد و النتائج يتم إعلانها من خلال هذه الصفحة حتى يتسنى للجميع متابعتها وتلقى الأخبار المعتمدة من خلالها.