لاستئناف الحركة.. وزير السياحة والآثار يجرى اتصالا بنظرية الألباني

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اتصالا هاتفيا مع وزير السياحة في دولة ألبانيا.





يأتى ذلك فى إطار استكمال الاتصالات التليفونية مع نظرائه من وزراء السياحة في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.





وخلال الاتصال بحث الوزيران تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية المطبقة في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما، وذلك مع التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب الألباني.





وقد تم الاتفاق على تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في المجال السياحي وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية. هذا بالإضافة إلى الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بين المستثمرين السياحيين المصريين والألبان وكبرى منظمي الرحلات السياحية والشركات الكبرى العاملة في مجال إنشاء وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية في القطاع السياحي في البلدين عبر الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في المجال السياحي بين البلدين بالإضافة إلى تشجيع الحركة السياحية بينهما.











