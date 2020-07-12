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الرئيس السيسي يشهد افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:29 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزيرة التجارة والصناعة.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.


وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.
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