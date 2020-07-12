للمرة الثالثة.. تفتيش الطلاب في لجان الثانوية العامة بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان

وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه ستشكل لجنة برئاسة مراقب أول اللجنة وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة تكون مهامهم استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والأجهزة التي تساعد على الغش.









وقال حجازي: "ابتداءً من اليوم، سيتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش طلاب الثانوية العامة في اللجان عن طريق هذه اللجنة المشكلة 3 مرات: مرة أثناء دخول الطلاب، ومرة أثناء لجان السير الفرعية من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية، والتركيز على الديسكات، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التسبب في إرباك الطلاب.









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وأضاف أنه سيتم الالتزام بما ورد بكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة بأن الطالب المقيد على المدارس الرسمة لغات أو خاصة لغات يؤدي الامتحان في المواد المترجمة من خلال بوكلت مترجم حتى وإن ذكر لرئيس اللجنة أنه سوف يقوم بالإجابة باللغة العربية.









وأوضح أنه سيتم تحرير محضر إثبات حالة بجميع ما يتم باللجنة من أحداث وأهمها: محضر بمرض الطالب أو الطالبة، وعدم قدرته على استكمال الامتحان على أن يوقع المسئول الصحي باللجنة على هذا المحضر، كما سيتم عمل محضر بأسماء الطلاب الذين حضروا متأخرين بعد 9 وقبل الساعة 10 ولم يسمح لهم رئيس اللجنة بالدخول.









وأكد حجازي أيضا أنه سيتم الإعلان في مكان ظاهر باللجنة عن أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروعا في الغش والإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانونية.



