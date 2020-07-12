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تعليم

للمرة الثالثة.. تفتيش الطلاب في لجان الثانوية العامة بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:40 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
تلقت لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، تعليمات من الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بتفتيش الطلاب الموجودين الآن داخل اللجان للمرة الثالثة الآن بعد مرور نصف ساعة على بدء زمن الامتحان في اللجان دون إرباك الطلاب، وذلك للتأكد من عدم تسريب أي تليفونات محمولة أو وسائل غش إلى اللجان قبل بدء الامتحان.


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وكان مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة قاموا بعملية تفتيش أولى على مداخل اللجان مع بدء توافد الطلاب منذ 8 صباحا.


وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه ستشكل لجنة برئاسة مراقب أول اللجنة وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة تكون مهامهم استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والأجهزة التي تساعد على الغش.


وقال حجازي: "ابتداءً من اليوم، سيتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش طلاب الثانوية العامة في اللجان عن طريق هذه اللجنة المشكلة 3 مرات: مرة أثناء دخول الطلاب، ومرة أثناء لجان السير الفرعية من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية، والتركيز على الديسكات، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التسبب في إرباك الطلاب.


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وأضاف أنه سيتم الالتزام بما ورد بكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة بأن الطالب المقيد على المدارس الرسمة لغات أو خاصة لغات يؤدي الامتحان في المواد المترجمة من خلال بوكلت مترجم حتى وإن ذكر لرئيس اللجنة أنه سوف يقوم بالإجابة باللغة العربية.


وأوضح أنه سيتم تحرير محضر إثبات حالة بجميع ما يتم باللجنة من أحداث وأهمها: محضر بمرض الطالب أو الطالبة، وعدم قدرته على استكمال الامتحان على أن يوقع المسئول الصحي باللجنة على هذا المحضر، كما سيتم عمل محضر بأسماء الطلاب الذين حضروا متأخرين بعد 9 وقبل الساعة 10 ولم يسمح لهم رئيس اللجنة بالدخول.


وأكد حجازي أيضا أنه سيتم الإعلان في مكان ظاهر باللجنة عن أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروعا في الغش والإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانونية.


ووجه الدكتور رضا حجازى رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل موافاة لجنة النظام والمراقبة المختصة من خلال التقرير اليومى الذى يرسل للجنة عن أى حالات غش جماعى قهرى (اللجنة كاملة أو لجنة فرعية) أو أى محاولة للتعدى على المنتدبين، مشددًا على أن كل مراقب وملاحظ ورئيس دور ومشرف أمن إدارى مسئولين بشكل كامل في حال نجح طالب في إخفاء الموبايل، وقام بتصوير أجزاء من الامتحان ونشرها.


وشدد على الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية فى المواعيد المقررة، وفى حالة تأخير التوزيع لأى سبب يتم إعطاء الطالب الوقت كاملًا، ويتم تحرير محضر إثبات حالة وأسباب تأخر توزيع الكراسة الامتحانية.
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