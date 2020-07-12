أشعل العالم غضبا .. أردوغان يهدد الحضارة المسيحية ويمحو تراث تركيا الديني والثقافي

أشعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغضب بإعلان آيا صوفيا الشهيرة في اسطنبول منفتحة على العبادة الإسلامية، على الرغم من التحذيرات الدولية بعدم تغيير وضع النصب التذكاري الذي يبلغ عمره حوالي 1500 عام.









وجاء في إعلانه "قرار تسليم إدارة أيا صوفيا ... إلى مديرية الشؤون الدينية وفتحه للعبادة في 24 يوليو 2020 ، لتقام الصلوات الأولى حسب الرئيس التركي.





وقبل لحظات من إصدار البيان ، تم إلغاء قرار مجلس الوزراء لعام 1934 الذي حول الموقع إلى متحف تبعه مرسوم بتسليم آيا صوفيا إلى رئاسة الشؤون الدينية في تركيا.









وانتفض قادة العالم والمنظمات والأفراد يعبرون عن قلقهم ومعارضتهم لهذا القرار.













وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أول من عبر عن غضبها: "لم يسمع قلق ملايين المسيحيين" ، حسبما قال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فلاديمير ليجويدا في تعليقات بثتها وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.









وقال ليجويدا: "حكم المحكمة يظهر أن جميع الدعوات إلى الحاجة إلى الحساسية الشديدة في هذه المسألة تم تجاهلها".









وبدوره ، قال البطريرك الروسي كيريل إنه "قلق للغاية" بشأن مثل هذه الخطوة المحتملة ووصفها بأنها "تهديد للحضارة المسيحية بأكملها".









وعلاوة على ذلك، قال البطريرك المسكوني بارثولوميو الذي يتخذ من إسطنبول مقرًا له، إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد سيخيب آمال المسيحيين ويكسر الشرق والغرب.









وقالت اليونسكو إن لجنة التراث العالمي التابعة لها ستراجع وضع آيا صوفيا ، قائلة إنه "من المؤسف أن القرار التركي لم يكن موضوع حوار أو إخطار مسبق".









وذكرت في بيان: "تدعو اليونسكو السلطات التركية إلى فتح حوار دون تأخير من أجل تجنب التراجع عن القيمة العالمية لهذا التراث الاستثنائي الذي ستتم مراجعة الحفاظ عليه من قبل لجنة التراث العالمي في دورتها المقبلة".









وأطلق جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (EU) ، على الإعلان وصف "مؤسف" ، قائلا أن "قرار مجلس الدولة التركي بإلغاء أحد القرارات التاريخية الحديثة التي اتخذتها تركيا وقرار الرئيس أردوغان بوضع النصب التذكاري تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية مؤسفة".









وفي غضون ذلك، توجه وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس إلى تويتر لتوضيح أن قبرص "تدين بشدة تصرفات تركيا بشأن آيا صوفيا في جهودها لتشتيت الرأي المحلي وتدعو تركيا إلى احترام التزاماتها الدولية".









وجاء المزيد من الغضب وخيبة الأمل من الولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبير مورجان أورتاجوس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "أصيب بخيبة أمل من قرار الحكومة التركية بتغيير وضع آيا صوفيا".









وتابع البيان: "نتفهم أن الحكومة التركية لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الوصول إلى آيا صوفيا لجميع الزوار، ونتطلع إلى الاستماع إلى خططها لمواصلة الإشراف على آيا صوفيا لضمان استمرار إمكانية الوصول إليها دون عائق للجميع".









كما اتخذ المعهد الهيليني الأمريكي (AHI) موقفًا يدين بشدة الإعلان الرسمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بأنه "عمل دنيء".









وقال نيك لاريجاكيس، رئيس المعهد، إن "أعضاء الكونجرس الأمريكي، في كل من الغرف، ومسؤولي الإدارة، الذين يصرحون بأنهم أشخاص مؤمنون ومدافعون عن الحرية الدينية، يجب عليهم تنفيذ جميع السياسات المتاحة لهم على الفور لإثبات أن هذا العمل لا يطاق".









"آيا صوفيا هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ذات قيمة عالمية متميزة، من خلال هذا العمل المؤسف، تضيف تركيا إلى نمط رفضها للمعايير الدولية والمؤسسات الدولية والقوانين والمعاهدات الدولية، ولقد شدد أردوغان من الحياة السياسية والاجتماعية في تركيا بعيدا عن أي فكرة عن التسامح الديني".









وقد نشرت منظمات مثل المعهد الهيليني الامريكي مرارًا وتكرارًا حقيقة أن تركيا تمحو تراثها الديني والثقافي من خلال قمع حرية الأقليات الدينية في العبادة كما يرونها مناسبة، في 11 فبراير 2020



