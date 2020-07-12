الرئيس السيسي لوزير المالية : بتخاف على الفلوس أوي "فيديو"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ضرورة إلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، لافتًا إلى أن مبادرات الدولة لا تمس الطبقات المحدودة الدخل فقط، ولكن تمس الطبقات التي في أول سلم الطبقة المتوسطة.

وقال الرئيس السيسي ، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "اللى عنده عربية بتكلفه مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس ياريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكى أو التاكسي".

إحنا مش بنّكد عليكوا.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين اقرأ ايضا |

وطالب الرئيس الحكومة والبنوك بفائدة مخفضة، مضيفًا أن "تحويل مليون مركبة من بنزين لغاز يتكلف 8 مليارات جنيه، ووجه حديثه لوزير المالية قائلًا "يا وزير المالية أنت بتخاف على الفلوس أوى.. مليون عربية تتحول من بنزين لغاز بتكلف 8 مليارات جنيه.. لو عاوزين الناس تيجى معاكم لازم تنزلوا للناس أكتر من كدا.. طيب ما فائدة صفرية لو أمكن ببرامج محددة".









وشدد الرئيس السيسي على أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، متابعا: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللى في بلدنا تستخدم".



