لن نتردد في مواجهة مخالفات البناء .. وإجراءات 2016 نجحت في مواجهة فيروس كورونا .. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح الأسمرات 3

الرئيس السيسي:

تنفيذ 350 ألف شقة لتطوير المناطق الخطرة من ضمن الافتتاحات التى نفتتحها باستمرار

صمودنا في مواجهة كورونا بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في 2016

أي إجراء قاس تم اتخاذه خلال الفترة الماضية كان هدفه مصلحة وطنية وليس مضايقة المصريين

لن نتردد أبدا عن الوقوف في مواجهة مخالفات البناء وستتعامل معه كدولة قوية وفق سيادة القانون

الشقة التى تكلف 400 ألف جنيه يحصل عليها المواطن بـ200 ألف عن طريق الإسكان الاجتماعى

الدولة تعاملت خلال الـ 10 سنوات الماضية بمنتهى الرفق في ملف مخالفات البناء والاستيلاء على أراضيها

مصر خسرت خلال أزمة كورونا 14 مليار دولار حصيلة النشاط السياحي الذي توقف بشكل كامل منذ أزمة كورونا





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات، وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.









ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.









وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تعاملت خلال العشر سنوات الماضية بمنتهي الرفق في ملف مخالفات البناء والاستيلاء على أراضي الدولة، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتردد أبدا عن الوقوف فى مواجهة مخالفات البناء وستتعامل معه كدولة قوية وفق سيادة القانون.









وأشار إلى أن أي إجراء قاس تم اتخاذه خلال الفترة الماضية كان هدفه مصلحة وطنية وليس مضايقة المصريين، لافتا إلى أن سبب صمودنا فى مواجهة كورونا هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في 2016 لافتا إلى أنه لولا هذا البرنامج ونجاحنا فيه وتحمل المصريين له كان الموقف الأن سيكون صعب جدا فى ظل أزمة كورونا التى اجتاحت العالم.









وكشف إن مصر خسرت خلال أزمة كورونا 14 مليار دولار حصيلة النشاط السياحي الذي توقف بشكل كامل منذ أزمة كورونا، متابعا: " لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل المصريين كنا الآن في موقف صعب مع أزمة كورونا"، وأضاف أن تحمل المصريين كان سببا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، " وأنا دائما كنت أشكرهم على تحملهم".









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة اهتمت بشكل كبير بتطوير المناطق العشوائية الخطرة، وتم إنشاء 250 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين أهالي المناطق غير الآمنة، منوها إلى أن الدولة كما تهتم بالمشروعات القومية والتنموية، فإنها أيضا تسير بخطة لحماية أملاك الدولة ومنع البناء العشوائي، فالدولة لن تسمح بالتعدي على أملاكها.









وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أنه بمنتهى التواضع لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ولولا تحمل المصريين لهذه الفترة لأكثر من 3 سنوات من زيادة الأسعار وغيرها لما كانت تستطيع الدولة تحمل الفترة الحالية من تفشي فيروس كورونا والصمود اقتصاديا لها، معقبًا: "موقفنا كان هيبقى صعب جدًا".









وأوضح أن واحدا من أهم القطاعات التي كانت تمثل بشكل كبير مصدر للدخل هو قطاع السياحة في مصر الذي كان يدخل 14 مليار دولار للدولة توقف بالكامل دون سابق إنذار منذ الفترة الأولى لتفشي جائحة كورونا وغيرها من القطاعات المختلفة التي آثرت في الاقتصاد القومي.







