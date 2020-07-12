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أخبار العالم

سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 1318 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 56015 حالة.

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة تشمل 1009 حالة لعمانيين و309 حالة لغير عمانيين.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 257 وفاة بعد تسجيل 9 حالات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة العمانية إلى أن عدد المتعافيين من الفيروس وصل عددهم إلى 36098 حالة شفاء. 

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة العماني إن أعداد الإصابات بين العمانيين في ازدياد وهناك نقل للفيروس داخل الأسرة الواحدة.

وأوضح أنه في الأشهر الأولى من هذه الجائحة تمكنت السلطنة من الحد من عدد الإصابات بسبب تعاون الجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ القرارات إلا أنه في الأسابيع الستة الماضية تغيرت الأمور بشكل مزعج ومقلق ومخيف
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