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اقتصاد

بفضل برنامج الإصلاح.. الغايش: تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد أقل حدة

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:40 م
الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى
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آية الجارحي

قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إنه لولا الإصلاح الاقتصادى التى قامت مصر به منذ أربعة أعوام ما استطعنا أن نواجه أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها.

 

وأضاف حسام الغايش في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى لن تكون بنفس حدة العديد من الاقتصاديات التى تعانى من تعثرات وأزمات اقتصادية من قبل أزمة فيروس كورونا.


وأشار إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا ضغطت على  الاقتصاد العالمى والمحلي.

 

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سبب قدرتنا على الصمود في تلك الفترة الصعبة من تداعيات تفشي جائحة كورونا متمثلة في ما تم اتخاذه من إجراء قاس في نوفمبر الماضي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.


 اقرأ أيضا...السيسي: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لكان موقفنا صعب جدًا خلال أزمة كورونا.. فيديو


وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أنه بمنتهى التواضع لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ولولا تحمل المصريين لهذه الفترة لأكثر من 3 سنوات من زيادة الأسعار وغيرها لما كانت تستطيع الدولة تحمل الفترة الحالية من تفشي فيروس كورونا والصمود اقتصاديا لها، معقبًا: "موقفنا كان هيبقى صعب جدًا".

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