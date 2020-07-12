الرئيس السيسي يوجه رسالة للمواطنين.. ويشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.. ويشدد على السماح بترخيص سيارات الغاز فقط









أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشرعات القومية، أنه لولا جهود الدولة ومواطنيها وإجراء القرارات الصارمة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الـ 3 سنوات الماضية، ما كانت الدولة تستطيع أن تتصدى لجائحة كورونا وتداعياتها وما سببته من قصور في الاقتصاد بسبب توقف مجموعة من القطاعات بشكل كامل مثل قطاع السياحة والطيران.









وقال الرئيس السيسي إن الدولة ستوفر لكل من يطلب شقة ومكانا آمنا يوفر له مستوى اجتماعيا كريما، وذلك من خلال المشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها من مدن جديدة، والدولة لن تتخاذل في التصدي إلى أي مخالفات بناء أو ما شابه ذلك.









من جانب آخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن من حق الدولة المصرية ألا يتم ترخيص سيارة جديدة إلا بالغاز لتنظيم حياة وشئون شعبها.









وأضاف: "من حقنا كدولة ألا يتم إجراء ترخيص السيارات الجديدة إلا بالغاز".









وتابع: "لابد من استخدام المواد المتوفرة لدينا"، لافتا إلى أنه لا يمكن نظريا أن نرخص مليون سيارة بالغاز خلال عام أو عامين.









وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على تسهيل حياة المواطن بشكل كبير عن طريق أدوات التمويل السهلة والمتيسرة مع أصحاب المصانع الكبيرة.









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحاول خفض أسعار السلع وإتاحتها دون شروط صعبة، ونسعى لأن نساعد في ظل تلك الظروف لطرح المبادرة فى الإعلام بشكل أكثر تفصيلا".









وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة تحاول التصدي لكل ما هو خاطئ ومخالف للقوانين مثل موجهة ظاهرة مخالفات البناء التي كانت تتصدى لها الدولة أكثر من 10 سنوات ولكن بشكل متراخٍ وغير حازم ورغم ذلك لم يتم احتواء الظاهرة، قائلا: "مش قصدنا نضايق الناس أو ننكد عليهم زي ما بيقولوا".









وأضاف أنه لا يمكن أن نقبل مرة أخرى أن ننمو عشوائيا، قائلا: "مش هيحصل، لأن تلك الحالة من العشوائية ينتج عنها الكثير من المخاطر ولذلك الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها يجب أن تتصدى لتلك الظاهرة بكل حزم وبشكل رادع".









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن برنامج أهالينا تم تنفيذه منذ 4 سنوات ويعمل لتأهيل القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطهير الترع والمصارف وتطوير شبكة الكهرباء والصرف الصحى.









وأضاف السيسى، خلال كلمته على هامش افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، أنه تم تنفيذ 350 ألف شقة لتطوير المناطق الخطرة من ضمن الافتتاحات التى نفتتحها باستمرار.









وأوضح أن المواطن الذى يتقاضى دخلا أقل من 8 آلاف جنيه لم يكن له الأحقية فى الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعى، ولكن الآن أصبح متاحا له ولكن تم تقليل مساحة الشقة.









وتابع: "سبب قدرتنا على الصمود في تلك الفترة الصعبة من تداعيات تفشي جائحة كورونا متمثل في ما تم اتخاذه من إجراء قاسٍ في نوفمبر الماضي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي".









وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أنه بمنتهى التواضع لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ولولا تحمل المصريين لهذه الفترة لأكثر من 3 سنوات من زيادة الأسعار وغيرها لما كانت تستطيع الدولة تحمل الفترة الحالية من تفشي فيروس كورونا والصمود اقتصاديا لها، معقبًا: "موقفنا كان هيبقى صعب جدًا".









وقال إنه "لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل المصريين لكنا الآن في موقف صعب بسبب أزمة كورونا"، مشيرا إلى أن مصر تجاوزت المرحلة الصعبة بسبب الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى نوفمبر 2016 من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى.









وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا تحت عنوان "بسمة أمل"، يظهر النقلة الحضارية التي شهدتها معظم المناطق العشوائية في مصر وما تم إنشاؤه من مشروعات جديدة، ومنها حي الأسمرات.





وبدأ الرئيس السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية بالقرآن الكريم بتلاوة الشيخ شريف السيد خليل.









ومن تلك المشروعات المرحلة الثالثة من حي الأسمرات، ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.









وكان الرئيس السيسى تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع "الأسمرات ٣" السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.









وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، لافتًا إلى أن مبادرات الدولة لا تمس الطبقات المحدودة الدخل فقط، ولكن تمس الطبقات التي في أول سلم الطبقة المتوسطة.









وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "اللى عنده عربية بتكلفه مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس ياريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكى أو التاكسي".









وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة مشاركة أجهزة الدولة فى مواجهة ظاهرة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، قائلا إن الوزارات والمحافظات وأجهزة الأمن وكل الأجهزة لا بد أن تقف أمام ظاهرة المخالفات والتعديات.

