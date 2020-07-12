السيسي: على مؤسسات الدولة الوقوف أمام المخالفات والتعديات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة مشاركة أجهزة الدولة فى مواجهة ظاهرة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، قائلا إن الوزارات والمحافظات وأجهزة الأمن.. وكل الأجهزة لا بد أن تقف أمام ظاهرة المخالفات والتعديات.





وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أنه لا يمكن أن نقبل مرة أخرى بزيادة العشوائيات مرة أخرى "مش هيحصل"، لأنه ينتج عنها الكثير من المخاطر ولذلك الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها يجب أن تتصدى لتلك الظاهرة بكل حزم وبشكل رادع.





وأضاف السيسي: "الدولة مش قصدها تضايق الناس أو تنكد عليهم زي ما بيقولوا، إنما الدولة تحاول التصدي لكل ما هو خاطئ ومخالف للقوانين مثل مخالفات البناء التي كانت تتصدى لها الدولة أكثر من 10 سنوات ولكن بشكل متراخي وغير حازم ولذلك لم يتم احتواء الظاهرة".





جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات.