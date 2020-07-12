الرئيس السيسي: أي مواطن سيطلب شقة في مصر سنوفرها له.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الدولة المصرية تعمل على تسهيل حياة المواطن بشكل كبير عن طريق أدوات التمويل السهلة والمتيسرة مع أصحاب المصانع الكبيرة.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خفض أسعار السلع وإتاحتها دون شروط صعبة، ونسعى لأن نساعد في ظل تلك الظروف لطرح المبادرة فى الإعلام بشكل أكثر تفصيلا" . خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الأحد: "نحاول









وأشار الرئيس إلى أن "كل مواطن سيطلب شقة في مصر هياخدها.. سنحاول تيسير كل السبل لوزير المالية لتسهيل جميع الإجراءات" .





وتابع: "لا ننفذ شيئا لمصر وللمصريين إلا بالشكل اللائق، أهل مصر هما أختى وأمى وأهلى وهعملهم أحلى حاجة فى الدنيا".



