الرئيس السيسي: أي مواطن سيطلب شقة في مصر سنوفرها له.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تعمل على تسهيل حياة المواطن بشكل كبير عن طريق أدوات التمويل السهلة والمتيسرة مع أصحاب المصانع الكبيرة.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الأحد: "نحاول خفض أسعار السلع وإتاحتها دون شروط صعبة، ونسعى لأن نساعد في ظل تلك الظروف لطرح المبادرة فى الإعلام بشكل أكثر تفصيلا".
وأشار الرئيس إلى أن "كل مواطن سيطلب شقة في مصر هياخدها.. سنحاول تيسير كل السبل لوزير المالية لتسهيل جميع الإجراءات".
وتابع: "لا ننفذ شيئا لمصر وللمصريين إلا بالشكل اللائق، أهل مصر هما أختى وأمى وأهلى وهعملهم أحلى حاجة فى الدنيا".
وأكد أن "كل مواطن مصري يقوم بتقديم طلب لاستلام شقة سينالها ولكن تحتاج إلى مساعدتكم لنا".