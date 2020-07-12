يضم 40 آلية .. رتل عسكري تركي يدخل شمال سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن نجاحه في رصد رتل عسكري للقوات التركية يدخل إلى الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.





وأشار المرصد إلى أن الرتل يضم نحو 40 آلية عسكرية وآليات محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر.





وأضاف أن الرتل التركي توجه نحو معسكر المسطومة الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها على طريق إدلب – أريحا.





وأوضح المرصد، أن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4640 آلية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.



