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أخبار العالم

يضم 40 آلية .. رتل عسكري تركي يدخل شمال سوريا

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:41 م
رتل عسكري تركي يدخل
رتل عسكري تركي يدخل شمال سوريا
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قسم الخارجي
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن نجاحه في رصد رتل عسكري للقوات التركية يدخل إلى الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.

وأشار المرصد إلى أن الرتل يضم نحو 40 آلية عسكرية وآليات محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر.

وأضاف أن الرتل التركي توجه نحو معسكر المسطومة الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها على طريق إدلب – أريحا.

وأوضح المرصد، أن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4640 آلية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير  وحتى الآن، إلى أكثر من 7975 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.
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