لمنع انتشار الأمراض.. الخدمات البيطرية تقدم نصائح ذبح الأضاحى

قدم الدكتور أيمن عادل مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بعض النصائح المهمة التي يجب على المواطنين اتباعها عند ذبح الأضاحى لمنع انتقال الأمراض.



وقال "عادل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن من أهم تلك النصائح ارتداء القفازات أثناء الذبح والتخلى عنها بعد الذبح مباشرة، إضافة إلى ارتداء ملابس يمكن الاستغناء عنها بعد الذبح.



ودعا "مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى" إلى ضرورة تطهير أدوات الذبح قبل استخدامها والتطهير والتعقيم بالماء والصابون والكلور بعد الذبح.



وطالب جميع المواطنين بالذبح داخل المجازر لضمان سلامة اللحوم من ناحية، وفى نفس الوقت لمنع انتقال الأمراض المزمنة من الأضاحى للمواطنين، حيث هناك أمراض أخطر من فيروس كورونا مثل السل، والإجهاض المعدى، والدودة الشرطية.



وأضاف "مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم" أنه تم السماح لجميع المواطنين بالمحافظات بالذبح داخل المجازر خلال أيام عيد الأضحى حفاظا على صحة المواطنين، مطالبا الجميع بالإبلاغ عبر الخط الساخن لوزارة الزراعة عند وجود أى مخالفات ذبح بالشوارع أو خارج المجازر.

