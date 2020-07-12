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وزيرة التضامن: التوسع في أساليب الإنتاج بورشة تصنيع وتطريز الملابس بـ الأسمرات 3

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور لطيف
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى إلى التوسع في أساليب الإنتاج الخاصة بورشة تصنيع الملابس والتطريز فى الاسمرات 3، والتوسع ايضا فى حركة العمل. 

وأضافت نيفين القباج في كلمتها بافتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومي: نسعى إلى تطوير الورش، حتى نعتمد اعتماد كلى على منتجاتنا". 

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

كان الرئيس السيسى تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.
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