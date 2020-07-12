وزيرة التضامن: التوسع في أساليب الإنتاج بورشة تصنيع وتطريز الملابس بـ الأسمرات 3

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى إلى التوسع في أساليب الإنتاج الخاصة بورشة تصنيع الملابس والتطريز فى الاسمرات 3، والتوسع ايضا فى حركة العمل.





وأضافت نيفين القباج في كلمتها بافتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومي: نسعى إلى تطوير الورش، حتى نعتمد اعتماد كلى على منتجاتنا".



