AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استخراج أكثر من 3 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات ببني سويف

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:04 م
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب تواصل جهودها في بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
صرحت نيرمين محمود مقرر المجلس القومي فرع بني سويف ، بأنه الفرع يواصل  جهوده في خدمة شؤون المرأة السويفية في كافة مناحي الحياة ، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الذي يوجه بشكل مستمر الأجهزة التنفيذية المعنية بتسهيل ودعم جهود المجلس ، خاصة وأنه يتم عرض تقرير دوري على المحافظ بمستجدات كل الملفات ومنظومة العمل ، وماتم إنجازه من أعمال ، ونقاط القوة لدعمها ، والسلبيات والمعوقات للعمل على تلافيها.

جاء ذلك على هامش التقرير الدوري  عن الفترة من 15 يونيه الماضي حتى اليوم ، حيث تبين "من التقرير" أنه في اطار  تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات والعمل علي زيادة عدد السيدات المطلوب استخراج بطاقات رقم قومي لهن لتنمية شؤون المرأة ، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع والنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.
إقرأأيضا : 
 حيث تم "خلال تلك الفترة " استخراج  ٣٠٩٠ بطاقة رقم قومي"بالمجان" وذلك بواقع :  ٣٥٠ بقرية ابشنا ، ٢٥٠ بقرية بني بخيت ، ٤٠٠ الفشن،  ٥٠ بقرية شريف باشا، ٢٥٠ سمسطا، ١٠٠ بقرية تزمنت الشرقية ، اهناسيا ٥٠٠،بالاضافة أنه تم صرف إعانة استثنائية لعدد ١٥١ سيدة من العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع مديريه الأوقاف بالاستعانة  من قاعدة بيانات المجلس القومي للمرأة ببني سويف في قرى بني صالح وصفط العرفا وتلت الفشن َطحا بوش ناصر ، بالإضافة للمساعدات الاجتماعية و مساعده ٣ غارمات في سداد الأقساط المتعثر سدادها.

كما واصل  فرع المجلس تنفيذ  حملات طرق الأبواب "حمله احميها من الختان في الفتره من ١٤ يونيه الماضي حتى ١٤ يوليه الجاري" بعدد ٦١ رائدة ريفية في 32 قرية وعزبة ، حيث أن  الحملة قد بدأت نشاطها على مستوى الجمهورية  في يوم 14 يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة، وأنه من المقرر أن تمتد الحملة على مستوى المحافظات حتى 14 يوليو الجاري، وذلك بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والمدن والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرض مخصصة منذ ١٤ عاما.. قومي المرأة: نقدر جهود محافظ بني سويف لتذليل معوقات إنشاء مقر دائم

بسبب تداعيات كورونا .. قومى المرأة: تخصيص شباك للسيدات بالسجل المدني لاستخراج البطاقة

قومي المرأة ببني سويف: نجحنا في حل شكاوى المرأة السويفية خلال الفترة الأخيرة

استخراج 5000 بطاقة رقم قومي بالمجان للمرأة في بني سويف

ضم 4 عضوات جديدات بفرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف

ترشيحاتنا

وفاة ثاني طبيب بأحد مستشفيات السعودية متأثرا بفيروس كورونا

وزيرة التعاون الدولي: جائحة كورونا دفعت صناع القرار لابتكار حلول غير تقليدية

كفارة الكبائر ومحو الذنوبي.. على جمعة يوضح

الإفتاء تحدد حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بالحذاء.. فيديو

بعد تعاونهما 10 سنوات.. أورتيجا يعلن انفصاله فنيا عن أوكا رسميا

6 نصائح تحميك من انسداد الرئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. منى زكي تتألق بإطلالة جريئة تبرز جمالها

برفقة حسن شاكوش.. جوهرة تثير الجدل بالجلد الأسود

أكلة لتقوية المناعة.. سمك بالكاري والزنجبيل.. فيديو