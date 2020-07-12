استخراج أكثر من 3 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات ببني سويف

صرحت نيرمين محمود مقرر المجلس القومي فرع بني سويف ، بأنه الفرع يواصل جهوده في خدمة شؤون المرأة السويفية في كافة مناحي الحياة ، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الذي يوجه بشكل مستمر الأجهزة التنفيذية المعنية بتسهيل ودعم جهود المجلس ، خاصة وأنه يتم عرض تقرير دوري على المحافظ بمستجدات كل الملفات ومنظومة العمل ، وماتم إنجازه من أعمال ، ونقاط القوة لدعمها ، والسلبيات والمعوقات للعمل على تلافيها.





جاء ذلك على هامش التقرير الدوري عن الفترة من 15 يونيه الماضي حتى اليوم ، حيث تبين "من التقرير" أنه في اطار تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات والعمل علي زيادة عدد السيدات المطلوب استخراج بطاقات رقم قومي لهن لتنمية شؤون المرأة ، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع والنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.

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حيث تم "خلال تلك الفترة " استخراج ٣٠٩٠ بطاقة رقم قومي"بالمجان" وذلك بواقع : ٣٥٠ بقرية ابشنا ، ٢٥٠ بقرية بني بخيت ، ٤٠٠ الفشن، ٥٠ بقرية شريف باشا، ٢٥٠ سمسطا، ١٠٠ بقرية تزمنت الشرقية ، اهناسيا ٥٠٠،بالاضافة أنه تم صرف إعانة استثنائية لعدد ١٥١ سيدة من العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع مديريه الأوقاف بالاستعانة من قاعدة بيانات المجلس القومي للمرأة ببني سويف في قرى بني صالح وصفط العرفا وتلت الفشن َطحا بوش ناصر ، بالإضافة للمساعدات الاجتماعية و مساعده ٣ غارمات في سداد الأقساط المتعثر سدادها.



