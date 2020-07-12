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محافظات

محافظ مطروح يعاين الموقع المقترح لإقامة مدرسة التمريض

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:13 م
محافظ مطروح يعاين
محافظ مطروح يعاين الموقع المقترح لإقامة مدرسة التمريض
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ايمن محمود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد عدد من الموقع المقترحة لإقامة مدرسة للتمريض بالمحافظة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب.

حيث قام محافظ مطروح يرافقه  وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح بمعاينة مساحة 4000 م2 بمنطقة الريفية ،مقام عليها اساس مبانى مع استكمالها  من خلال وضع مديرية الاسكان للرسومات المقترحة لاقامة مدرسة للتمريض  وفقا للمواصفات الفنية لمثل هذا النوع من المدارس.


 وأكد المحافظ أن إنشاء مدرسة التمريض بهدف استيعاب الإقبال الكبير على هذه النوع من التعليم الذي يخدم أبناء المحافظة ويعمل على الارتقاء بالخدمات الصحية لاهالى مطروح .

وأضاف علي ضرورة  الأخذ في الاعتبار  التوسعات المستقبلية لاستيعاب عدد أكبر من ابناء مطروح.


من ناحية أخرى قام محافظ مطروح   بجولة تفقدية بمنطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح في إطار جولاته المستمرة  لمتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات بالمحافظة.

 حيث استمع لطلبات عدد من الاهالى  موجها بتكثيف جهود  النظافة بالمنطقة و التنسيق مع شركة الغاز وجهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن البدء فى حفر و توصيل شبكة الغاز الطبيعى  بعد  الانتهاء من توصيل شبكة الصرف بالمنطقة.

 ، وكذلك دعم المنطقة  بكشافات الانارة اللازمة من خلال مجلس مدينة مرسى مطروح ، والبدء فى تحويل الكابلات الهوائية الى كابلات أرضية تحقيقا لاستقرار التيار الكهربى و الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.
محافظ مطروح يعاين الموقع المقترح لإقامة مدرسة التمريض
محافظ مطروح يعاين الموقع المقترح لإقامة مدرسة التمريض
محافظ مطروح يعاين الموقع المقترح لإقامة مدرسة التمريض
محافظ مطروح يعاين الموقع المقترح لإقامة مدرسة التمريض
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