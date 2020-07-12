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حوادث

الهيئة الوطنية: تجديد قيد عدة مؤسسات إعلامية ومنظمات لحقوق الإنسان لمتابعة انتخابات الشيوخ

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:05 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة - جودت عيد
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الموافقة على تجديد قيد جمعيتان وهما المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.

وحاء بقرار الهيئة التي نشرته الجريدة الرسمية، أنه تم الموافقة على قيد 5 مؤسسات، هم: «ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ووطن الخير لتنمية الريف المصري وأيادي مصرية للتنمية وتأهيل الشباب، وكذلك 8 منظمات أجنبية وهم منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية الوطنية والمنصة الإفريقية (مركز سيسا للشراكة المؤسسية).

وكذلك مؤسسة إليزكا للإغاثة ومنظمة شباب الاتحاد الأوربي، وجمعية Zemus، وجمعية هيومن أكتب، ومستقبلنا المشترك، المنطمة العربية لحقوق الإنسان.

كما وافقت الهيئة على تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية وهم الأهرام وجريدة المصري اليوم والأهرام المسائي ودار المعارف ومجلة أكتوير وجريدة الفجر.

و3 قنوات فضائية وهم CBC أكسترا نيوز، وMBC مصر، وTEN.

كما وافقت الهيئة على تجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 جدد، وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهئية العامة للاستعلامات.
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